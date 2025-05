Milan, Emerson Royal festeggia il rientro in gruppo: "Ora Black Panther è più forte che mai"

Il Milan sorride: Emerson Royal è tornato a lavorare in gruppo. Il terzino destro ha festeggiato l'evento con una storia su Instagram, nella quale ha scritto: "Dopo 99 giorni in cui non ho potuto fare quello che amo di più, giocare a calcio, sono tornato grazie a Dio. È stato un periodo molto strano e brutto, ma in cui ho anche imparato. Credo che ogni cosa abbia un perché e Dio me l’ha già mostrato: torno più forte di prima. Ho preferito lavorare invece che lamentarmi e ora Black Panther è più forte che mai. Grazie a tutti per il vostro affetto. Amo i miei compagni, amo il mio lavoro e amo il Milan".

Come arriva il Milan alla sfida contro il Genoa

Tra il Genoa e la finale di Coppa Italia c’è il Bologna (in campionato) di mezzo, quindi il turnover é rinviato a venerdì: lunedì a Marassi Conceiçao varerà ancora il 3-4-3 dei titolari per consolidarne l’utilizzo. Al posto di Luka Jovic uno tra Abraham e Gimenez.

L’altro cambio rispetto a Venezia dovrebbe essere Walker per Jimenez sull’esterno destro. Per il resto formazione confermata: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Fofana e Reijnders in mediana con Theo sull’esterno opposto a Walker. Davanti, oltre alla punta, Leao e Pulisic. (da Milano, Antonello Gioia)