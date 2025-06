Ufficiale Grandi manovre per il Lecce Primavera. Dal Borussia Dortmund arriva l'esterno Rashidi

Altro innesto per il Lecce, che in queste prime fasi del mercato si sta concentrando sul settore giovanile. Il club salentino ha infatti ingaggiato un esterno basso per la Primavera: si tratta di William Rashidi (classe 2006), in arrivo dal Borussia Dortmund dove ha già maturato anche qualche esperienza europea con la Youth League. Ecco di seguito il comunicato ufficiale del club: "L’U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore William Rashidi, nell’ultima stagione al Borussia Dortmund. L’esterno difensivo destro svedese classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera 1.

Proprio nella giornata di ieri, il Lecce ha annunciato il nuovo tecnico della formazione Primavera. Si tratta di Simone Schipa, che prende il posto di Giuseppe Scurto. Ecco la nota integrale: L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della formazione Primavera 1 per la stagione sportiva 2025/2026 sarà affidata a mister Simone Schipa. Il tecnico nelle ultime tre stagioni è stato alla guida della formazione Under 18 giallorossa".