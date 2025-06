Dalla Spagna: Emerson Royal in uscita dal Milan, vuole tornare a Siviglia

Il futuro di Emerson Royal al Milan potrebbe essere già ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il terzino brasiliano avrebbe espresso il desiderio di fare ritorno al Betis Siviglia, club dove ha già militato e lasciato un buon ricordo. Al momento, non si registrano trattative ufficiali tra il Milan e andalusi per il trasferimento di Emerson Royal. Tuttavia, la sua posizione all'interno del club rossonero sembra chiara: il brasiliano è uno dei nomi in uscita, segno che il Milan è propenso a cederlo in questa sessione di mercato.

Emerson Royal era arrivato al Milan con aspettative importanti, ma non è riuscito a imporsi con la continuità e l'incisività sperate. Un suo ritorno al Betis rappresenterebbe per lui l'opportunità di ritrovare un ambiente familiare e un contesto in cui si è già espresso ad alti livelli, cercando di rilanciare la propria carriera.

Ora la palla passa alle società: il Milan dovrà valutare le offerte che arriveranno, mentre il Betis, se l'interesse sarà concreto, dovrà formulare una proposta che soddisfi le richieste rossonere. Con la situazione di Calabria ancora incerta, al momento l'unica certezza per i rossoneri è Walker, il che implica un necessario ritorno sul mercato dei terzini.