Milan, Fofana: "La mia stagione non è top ma se sbaglio è perché non amo le giocate semplici"

Dalla stagione al Milan fino al difficile sogno Mondale con la Francia, Youssouf Fofana si è raccontato a cuore aperto ai microfoni de L'Equipe, parlando degli insegnamenti iniziali avuti in rossonero e le difficoltà iniziali riscontrate quando Allegri ha deciso di schierarlo nel ruolo di mezzala: "Il primo anno ho imparato a livello tattico. Lo sappiamo tutti, l'Italia punta tutto su questo, non è un cliché. Ho preso un bello schiaffo all'inizio: pensavo di arrivare con un buon bagaglio, ma qui fanno attenzione a tutto. Quest'anno ho cambiato posizione ed è come se per cinque anni avessi guardato il calcio in un certo modo e ora la mia percezione fosse cambiata. Non vedo il campo dallo stesso angolo, non ho gli stessi riferimenti. Davanti alla difesa sapevo di avere due giocatori dietro e altri in diagonale; potevo passare la palla senza guardare. Ora gioco mezzala destra: sto imparando un nuovo mestiere a 27 anni ma credo che questa stagione non sia stata sufficientemente buona".

Si sente un calciatore sottovalutato?

"Dato che non riescono a capirmi, non mi inseriscono in una categoria, ma non faccio parte di quei giocatori che hanno bisogno di carezze sulla schiena e sentirsi dire 'bravo'. Ho giocato tantissimo, è questo il vero riconoscimento. In campo amo rischiare. Oggi nel calcio tutti giocano sul sicuro. Se mi dicono che la mia percentuale di passaggi riusciti non è al livello dei top, rispondo che è perché io rischio di più. Ho sbagliato? Può darsi, ma non significa che tecnicamente io sia meno forte. Non dico di fare cose impossibili, ma non voglio dire 'non ci provo per paura di sbagliare'".

Si sente fatalista sulla Nazionale?

"All'inizio la vivevo male, mi chiedevo perché non venissi chiamato. Poi ho guardato le partite e mi sono detto: 'Ok Youssouf, ci sono altri centrocampisti e sono altrettanto forti. Che tu sia lì o no, la Francia avrebbe gli stessi risultati, dunque devi lavorare e pazientare'. Non sono il centro della terra, ho 'solo' 25 presenze. Non so se sono legittimato a chiamare il selezionatore e a chiedergli perché non mi chiama. Il mio compito è anche rispettare le sue scelte. A ottobre mi sono detto: 'È già passato un anno dall'ultima chiamata, forse il mio tempo è finito'. Se lo avessi saputo, mi sarei goduto di più ogni momento in Bleu (ride). Ma finché gioco a buon livello nel club, ci spero".

Sente di avere ancora chance per andare al Mondiale?

"Ho il passaporto francese e sono un calciatore professionista. Sono eleggibile? Sì. Ho voglia di andarci? Un grande sì. Ma prima devo finire la stagione in modo migliore di come l'ho iniziata. Se l'anno finisse adesso e non fossi chiamato, non me la prenderei, ci sono ragazzi che hanno fatto già bene durante tutte le qualificazioni".