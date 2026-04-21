TMW Primo allenamento della settimana per il Milan: Fofana in gruppo dopo i crampi di Verona

Il Milan riparte dopo il successo sull’Hellas Verona e in vista del prossimo turno di campionato con la Juventus. Nel primo allenamento della settimana, tutti i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri hanno lavorato in gruppo. Compreso Youssuf Fofana: nulla di grave per il centrocampista francese, che era uscito dal Bentegodi con i crampi.

Ancora presto per immaginare la formazione che sfiderà i bianconeri: tutto fa pensare a una conferma degli uomini visti con l’Hellas, con un solo cambio sulla fascia destra. Alexis Saelemaekers potrebbe infatti riprendere il suo posto in luogo di Zachary Athekame.

La partita con la Juventus, decisiva per la corsa Champions, è in programma domenica sera a San Siro alle 20.45. Spettatrice interessata l’Inter: in base ai risultati dei rossoneri e del Napoli, la squadra di Chivu può diventare campione d’Italia già nella prossima giornata.