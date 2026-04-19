Milan, Fofana: "Lavoro da tanto sugli inserimenti, mi stanno mancando soltanto i gol"

Youssuf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 1-0 sul Verona, nella quale è uscito nel finale: "Solo crampi, sto bene. Le ultime partite non abbiamo vinto, per una squadra come il Milan fare tre sconfitte e un pareggio non ci sta. Dovevamo alzare il livello e vincere questa partita".

Ti sta mancando solo il gol?

"Ho lavorato tutto l'anno per arrivare a questo livello ma so che non è finita, perché c'è ancora tanto da lavorare. Permetto agli attaccanti di avere più spazio tra le linee e di avere più opzioni per chi ha la palla cercando di inserirmi sempre con i tempi giusti, gli inserimenti ci sono: mancano solo i gol. Nel calcio si migliora con il tempo, Modric a 40 anni fa cose pazzesche".

Rabiot ha detto che dovete migliorare...

"Ha ragione. Samo il Milan e dobbiamo alzare il livello in tutte le cose che facciamo sul campo attraverso gli allenamenti e soprattutto con la fiducia".