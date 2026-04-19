Live TMW Milan, Fofana: "Maignan? Non gli ho parlato. Oggi ci serviva solo vincere"

È terminata la sfida fra Hellas Verona e Milan allo stadio Bentegodi, decisa a favore dei rossoneri da un gol di Adrien Rabiot, su assist di Leao. Fra le fila dei rossoneri, interverrà a breve in conferenza stampa Youssouf Fofana.

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Ore 17.55 inizia la conferenza stampa

Maignan ha sentito cori discriminatori ad inizio secondo tempo, avete parlato con lui?

"Non ho parlato con Mike, non lo sapevo. Non posso parlare troppo su questa cosa in italiano perché voglio essere capito e non dire qualcosa che potrebbe non essere capito. Preferisco stare zitto".

Tanti errori oggi sulle ripartenze.

"In questo momento sappiamo che avevamo bisogno di questa vittoria, ci sta che a volte in campo ci sia un po' di fretta. Se l'atteggiamento dopo che abbiamo perso la palla sia quello di reazione, senza subire qualcosa di grave, allora va bene, succede. In queste in passato abbiamo perso, avevamo perso un po' di fiducia che ritroviamo con questa vittoria".

Ore 17.59 finisce la conferenza stampa