Milan, Giroud: "Tanta roba. Peccato non aver fatto gol, ma l'importante era passare il turno"

Le parole di Oliveir Giroud, attaccante del Milan, ai microfoni di Prime Video dopo il passaggio del turno contro il Tottenham. "Tanta roba. Ho detto ai ragazzi che l'abbiamo meritata questa Champions lo scorso anno e volevamo fare un bel percorso, l'anno scorso abbiamo fatto bene però eravamo in un girone molto difficile. Adesso siamo arrivati agli ottavi contro una grande squadra, potevamo qualche gol in più all'andata e stasera abbiamo visto che con lo spirito di squadra potevamo vincere. Peccato non aver fatto gol, avevamo le occasioni però dovevamo essere più concreti".

C'è stato tanto sacrificio da parte tua.

"Ho giocato tanti palloni lontano dalla porta, fare sponde per i miei compagni e non ho avuto tante occasioni per andare in gol ma oggi era più importante passare il turno".