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Juventus, Yildiz si è operato: la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento

Juventus, Yildiz si è operato: la clinica tedesca pubblica le immagini post intervento TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 16:58Serie A

Kenan Yildiz si è operato e l’intervento è andato bene. Ad aggiornare i tifosi della Juventus sulle condizioni del numero 10 bianconero è la Hessingpark-Clinic, la clinica ortopedica di Augsburg, in Germania, dove Yildiz è andato sotto i ferri.

“Dopo l’operazione al piede, auguriamo al calciatore professionista della Juventus una pronta e completa guarigione - si legge su Instagram -. Tanta forza, pazienza e soprattutto un rapido ritorno in campo!

Quando gli atleti di alto livello devono tornare a esprimersi ai massimi livelli nel più breve tempo possibile, contano esperienza, precisione e un team affiatato. Il nostro specialista del piede, il dottor Martin Jordan, e tutto il team della Hessingpark-Clinic ringraziano per la fiducia”.

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