Milan, il regalo in attacco per Giampaolo può essere Luis Muriel

© foto di Giacomo Morini

Il Milan tratta Luis Muriel del Siviglia che la Fiorentina non riscatterà. Lo spiega oggi La Nazione: i viola non vogliono spendere i 15 milioni di euro per confermare il colombiano dal club andaluso e per questo i rossoneri vogliono inserirsi per regalare l'attaccante a Marco Giampaolo.