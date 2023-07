Milan, ipotesi Rogerio come vice Theo Hernandez. Ma prima serve cedere Ballo-Touré

Dopo il no da parte del Sassuolo all'offerta dalla Russia, il terzino Rogerio resta sul mercato, come confermato dall'ad neroverde Giovanni Carnevali. La proposta rifiutata dello Spartak Mosca era da 8 milioni di euro, una cifra a cui comunque il Milan non arriverebbe in caso di affondo.

C'è prima da cedere Ballo-Touré

Il Milan, ricorda la Gazzetta dello Sport, è al lavoro per cedere Fode Ballo-Touré, col Fulham avanti rispetto al Bologna. A quel punto i rossoneri si metteranno alla ricerca di un vice Theo Hernandez ed oltre a Calafiori del Basilea ecco l'ipotesi brasiliana. Il giocatore, spiega il quotidiano, avrebbe il vantaggio di poter essere iscritto nella lista Champions come giocatore cresciuto in Italia.