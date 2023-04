Milan, la carica di Tonali dopo il pari sul campo della Roma: "Restiamo affamati!"

Al termine del match pareggiato in extremis contro la Roma di José Mourinho, il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha pubblicato su Instagram un post con la frase "Restiamo affamati" in didascalia, dimostrando la voglia di tornare a vincere in campionato dopo lo stop dell'Olimpico contro la squadra giallorossa.