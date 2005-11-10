Milan, Moreira MVP: "Sono felice della doppietta e della rimonta"

Dopo il pari spettacolare dell'Olimpico tra Lazio e Milan, terminata 2-2, Diego Moreira ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono felice per la mia prima doppietta e sono contento di essere riusciti a riprendere la partita. Sarei stato ancora più contento con una rimonta assoluta. Non so dove mi trovo meglio, per me è la prima esperienza in Serie A, l'approccio è stato importante, e provo a seguire le indicazioni del mister: oggi mi ha schierato a sinistra e ho provato a dare il massimo".