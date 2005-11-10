Live TMW Milan, Musah: "La fiducia di Amorim è fondamentale. Abbiamo perso due punti"

La doppietta di Diego Moreira nella ripresa permette al Milan di rimontare il doppio vantaggio della Lazio firmato da Cancellieri e Noslin

20.03 - Il Milan trova il secondo pareggio consecutivo in trasferta rimontando la Lazio grazie alla doppietta di Diego Moreira. Tra pochi minuti il calciatore rossonero Yunus Musah interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

21.00 - È iniziata la conferenza stampa di Yunus Musah.

Quanto è importante sentire la fiducia di Amorim?

"Si, la fiducia del mister è fondamentale perché ti rende più sereno. Ti esprimi al meglio perché il mister te lo permette, il modulo poi è ideale per me e mi aiuta a giocare al meglio. Sappiamo come giocare, oggi quando sono entrato c'erano spazi e ne ho approfittato".

Sei d'accordo con Gila che parla di due punti persi?

"Nello spogliatoio abbiamo avuto la sensazione di aver perso due punti. Andiamo a casa con due punti in meno, ci siamo chiesti come mai non siamo riusciti a dominare la partita come fatto nel secondo tempo".

21.03 - È terminata la conferenza stampa di Yunus Musah.