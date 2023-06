Milan, per l'attacco il preferito è Marcus Thuram: offerti 5 milioni all'anno, come Leao

vedi letture

È partita la caccia al 9 che dovrà alternarsi con Giroud in casa Milan: il preferito è Marcus Thuram, nato a Parma e tifoso rossonero stando a quanto rivela Repubblica di oggi. Il Milan spera nel colpo a parametro zero e gli offre 5 milioni a stagione, un ingaggio ad altezza Leao in pratica, contro i 7 proposti dal PSG: la speranza, è che a fare la differenza sia il cuore.