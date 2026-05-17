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Inter, Thuram: "Dopo la sosta ci siamo parlati, fatto di tutto per vincere lo scudetto"

Inter, Thuram: "Dopo la sosta ci siamo parlati, fatto di tutto per vincere lo scudetto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:22Serie A
Paolo Lora Lamia

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Verona terminato 1-1 e valido per la 37^ giornata di Serie A.

Hai provato a far saltare papà?
"E' juventino, ma è mio padre ed è molto felice per me".

La dedica a Materazzi?
"Il giorno prima parlavo con mio padre e mi diceva di ricordare le persone che mi sono sempre state vicine. Quando penso a questo penso a Marco, perché quando non andavo bene mi mandava sempre messaggi e aveva fiducia in me. Un giocatore come lui che ha fiducia in me è un qualcosa di importante".

Metterai gli occhiali con Mbappé al Mondiale?
"Non in campo, ma li avrò con me".

Roma e Como la scintilla giusta?
"E' vero che dopo la sosta ci siamo parlati e abbiamo deciso di fare marcia in avanti e di fare tutto per vincere questo scudetto".

Tu e Lautaro potevate giocare nell'Inter del 2010?
"Forse potevamo fare le partite di coppa. Paragonare le epoche è sempre difficile: l'Inter ha sempre avuto grandi giocatori e sono fiero di far parte di questa storia".

To fratello non andrà al Mondiale: come lo hai consolato?
"Ogni giocatore vuole fare il Mondiale, deve continuare a lavorare e ha tutto per arrivare ad altissimi livelli".

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