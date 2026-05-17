Inter, Thuram: "Dopo la sosta ci siamo parlati, fatto di tutto per vincere lo scudetto"

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Verona terminato 1-1 e valido per la 37^ giornata di Serie A.

Hai provato a far saltare papà?

"E' juventino, ma è mio padre ed è molto felice per me".

La dedica a Materazzi?

"Il giorno prima parlavo con mio padre e mi diceva di ricordare le persone che mi sono sempre state vicine. Quando penso a questo penso a Marco, perché quando non andavo bene mi mandava sempre messaggi e aveva fiducia in me. Un giocatore come lui che ha fiducia in me è un qualcosa di importante".

Metterai gli occhiali con Mbappé al Mondiale?

"Non in campo, ma li avrò con me".

Roma e Como la scintilla giusta?

"E' vero che dopo la sosta ci siamo parlati e abbiamo deciso di fare marcia in avanti e di fare tutto per vincere questo scudetto".

Tu e Lautaro potevate giocare nell'Inter del 2010?

"Forse potevamo fare le partite di coppa. Paragonare le epoche è sempre difficile: l'Inter ha sempre avuto grandi giocatori e sono fiero di far parte di questa storia".

To fratello non andrà al Mondiale: come lo hai consolato?

"Ogni giocatore vuole fare il Mondiale, deve continuare a lavorare e ha tutto per arrivare ad altissimi livelli".