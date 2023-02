Milan, Pioli: "E' un piccolo passo in avanti che serviva, la stagione è ancora lunga"

vedi letture

L'analisi di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN dopo il successo con il Torino. "Mi aspettavo una partita difficile, ti fa giocar poco e non ti fa costruire con pulizia. Abbiamo lavorato tanto dentro la partita, il gol poi ci ha sbloccato dal punto di vista mentale e poi siamo stati una squadra migliore rispetto all'inizio partita. E' un piccolo passo in avanti che serviva. Dobbiamo guardare avanti, la stagione è ancora lunga. Rifare la Champions il prossimo anno è un buon risultato, dobbiamo dare continuità nelle prossime partite".

Questa vittoria è figlia di quello che voleva fare nel derby?

"L'allenatore deve analizzare la partite e capire da dove ripartire, qualcosa nel nostro meccanismo difensivo era venuto meno. A me non interessa giocare a tre o quattro, dobbiamo trovare più brillantezza, ripartire da una fase difensiva più solida era un nostro obiettivo".

Leao ha fatto un po' di fatica nel primo tempo, nel secondo tempo un po' meglio. Può fare questo tipo di seconda punta?

"Rafa è un giocatore strano, ho sempre pensato che mettendolo largo lo agevolavo. In questi giorni mi ha detto che questa è la sua posizione preferita, poi a volte deve andare più fuori ma era molto contento di lavorare in quella zona di campo. Rafa era contentissimo della posizione, poi vedremo di partita in partita".

Oggi ci ha pensato Giroud.

"E' un leader di questa squadra, più giocatori forti abbiamo in campo e meglio è".

Il Milan è più o meno schierato così in campo anche in Champions?

"Vediamo, devo vedere le condizioni di Tomori e Bennacer. Affrontiamo squadre che si somigliano molto. Vedremo che piano partita adottare, possiamo fare tante cose e l'importante è farle bene con lo spirito di lavorare da squadra".

Un sollievo ritrovare il sorriso?

"I risultati negativi si sentono, vivi il quotidiano con più tensione e con meno serenità. Il fatto di avere un gruppo responsabile è normale sia così, non possiamo dimenticare il supporto dei tifosi che ci sono stati vicini anche stasera".