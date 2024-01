Live TMW Milan, Pioli: "Fischi? Bisogna accettarli, non ci possono applaudire"

Il Milan viene eliminato ai quarti di Coppa Italia dall'Atalanta, vittoria per 1-2 a San Siro. Stefano Pioli, tecnico rossonero, è presente in conferenza stampa per commentare la partita. Segui tutte le dichiarazioni di Pioli in diretta con il live testuale su TMW.

Come analizzi questa sconfitta?

"È una delusione, perché volevamo andare avanti. Dobbiamo però assolutamente reagire trasformando questa delusione in determinazione e rabbia".

Un giudizio su Musah.

"Può fare tanti ruoli, sotto l'aspetto della qualità può fare meglio".

Un giudizio sugli episodi arbitrali.

"Io dal campo non avrei mai fischiato rigore su Jimenez, perché ho avuto la sensazione che Miranchuk si fosse buttato. Per me non è rigore e faccio fatica a capire come mai sia stato confermato. Non ho visto il mani finale, ma anche qui faccio fatica a capire come non andare almeno a rivederlo".

Fischi alla squadra.

"Fa male l'eliminazione. Bisogna accettare i fischi. È inevitabile non essere applauditi. Dobbiamo tirarci su le maniche a fare meglio".

Squadra a due volti.

"Dopo il rigore per l'Atalanta siamo stati più confusionari. Prima eravamo ordinati e aggredivamo bene, poi abbiamo perso le distanze. Ci abbiamo provato con generosità, ma non con quell'ordine che ci avrebbe aiutato sia in fase difensiva che offensiva".

23:51 | Termina qui la conferenza.