Milan, Pulisic: "Abbiamo giocato da squadra. È stato un anno difficile, dobbiamo continuare così"

Il centrocampista del Milan Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Lecce: di seguito le sue parole:

"Io numero 10? Non lo so, ho corso troppo oggi e mi sento stanco. Oggi abbiamo giocato da squadra. È stato un anno molto difficile per me e per la squadra. Oggi ho fatto gol e adesso dobbiamo continuare a vincere e basta".