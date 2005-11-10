Milan, Pulisic: "Abbiamo giocato da squadra. È stato un anno difficile, dobbiamo continuare così"
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Il centrocampista del Milan Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Lecce: di seguito le sue parole:
"Io numero 10? Non lo so, ho corso troppo oggi e mi sento stanco. Oggi abbiamo giocato da squadra. È stato un anno molto difficile per me e per la squadra. Oggi ho fatto gol e adesso dobbiamo continuare a vincere e basta".
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