Milan-Lecce 3-0, le pagelle: ci voleva Capitan America... Amorim vince e convince

Finale: Milan-Lecce 3-0

Il Milan torna a vincere e sorridere: Pulisic, Rabiot e Moreira firmano il 3-0 dei rossoneri sul Lecce, che resta a sei punti in classifica. Amorim arriva alla sosta al quinto posto.

LE PAGELLE DEL MILAN (di Ivan Cardia)

Maignan 6 - Spettatore non pagante è espressione fin troppo abusata nel vocabolario del calcio. Però lui il biglietto non l'ha pagato, e non ha fatto molto di più che guardare.

Gila 6,5 - Sollecitato il giusto, cioè poco, cede a Pavlovic l'onere della manovra e la coppia di braccetti funziona.

De Winter 6 - Non una serata di massimo impegno, da centrale della difesa a tre i margini di miglioramento ci sono ma, per ora, Amorim ci punta.

Pavlovic 7 - Sbavature poche, se non proprio nessuna. Illuminante il lancio per la rete che porta al primo gol del Milan in un primo tempo di questa stagione.

Chukwueze 6 - Non fosse per l'ampia e bella vittoria dei suoi, rasenterebbe l'appena meno che sufficiente. Si dà in fase di non possesso, si vede poco quando c'è da attaccare. (Dall'88' Camarda s.v.).

Modric 7 - I ragazzi che si approcciano al gioco del calcio dovrebbero guardare i primi dieci minuti di questo meraviglioso Pallone d'Oro quarantenne: tre chiusure, come se gli toccasse fare legna. Illumina, col passare dei minuti cala. (Dal 77' Musah s.v.).

Rabiot 7,5 - Sciogli le trecce ai cavalli… Amorim lo riporta più indietro e, oltre a recuperarne la quantità, gli dà i metri necessari a prendere la rincorsa e far male. Blinda la vittoria.

Estupinan 6,5 - Non può piovere per sempre. Convincente è un'altra cosa, però non dispiace. Certo, un paio di controlli farraginosi. (Dal 77' Bartesaghi s.v.).

Pulisic 7,5 - Quanto mancava Capitan America al Milan. Non segnava da dicembre, serviva lui per una gioia rossonera nei primi minuti di gioco. Partecipa anche all'azione del 2-0. (Dal 70' Loftus-Cheek 6 - Non proprio un fulmine di guerra).

Saelemaekers 6 - L'impressione è che, infilato in mezzo al campo, perda sempre qualcosa. Però il suo lo fa e offre anche qualche suggerimento prezioso ai compagni. (Dal 70' Moreira 7 - Entra e si prende la rete del 3-0).

Ramos 6,5 - Il gol non arriva, ma ci sono in compenso un mare di sponde per i compagni. Prezioso.

Allenatore: Amorim 7 - Difficile chiedere una partita migliore, al netto dell'avversario, per dimenticare i fischi con il Benfica e arrivare nel migliore dei modi alla sosta. Il mix tra il vecchio e il nuovo è forse la chiave per rendere il Milan vincente e pure convincente. Indovina anche i cambi.

LE PAGELLE DEL LECCE (di Matteo Selli)

Falcone 5,5 - Sui gol non ha colpe, risponde presente quando è chiamato in causa, senza particolari sbavature.

Veiga 6 - Prova a farsi vedere un paio di volte in zona offensiva, ma per il resto è occupato in zona difensiva, con Pierotti che scende sempre a dargli una mano.

Siebert 5 - Perde Pulisic sul gol del vantaggio, poi sbaglia anche su Moreira per il terzo gol milanista. Non è la sua serata.

Gaspar 5,5 - Chiamato alla titolarità per l’infortunio di Tiago Gabriel, risponde tutto sommato bene, con una prestazione affidabile, anche se con qualche sbavatura.

Gallo 5 - Dalla sua parte arrivano i maggiori pericoli. Perde anche lui Pulisic sul primo gol, per il resto è ordinato.

Coulibaly 5,5 - Mette sempre gamba e voglia. Lotta su tutti i palloni e prova a dare corsa a centrocampo, soccombendo spesso sotto i colpi del reparto avversario.

Ilic 5,5 - Prova a essere il faro del palleggio leccese, senza grande successo. Gara di sacrificio, la sua. (Dal 70' Ngom 5,5 - Recupera qualche pallone sulla trequarti, ma entra in un momento difficile della partita).

Maleh 6 - Prova a tenere botta contro il centrocampo e la trequarti milanista. Fatica un po’, ma il suo lavoro è prezioso. (Dal 70' Kaba 5,5 - Può poco. Difficile per i nuovi acquisti incidere a risultato acquisito per gli avversari).

Pierotti 5,5 - Come prevedibile fa tantissimo lavoro sporco, tornando in difesa ad aiutare i difensori. Ha anche un’ottima occasione a tu per tu con Maignan, ma spreca. (Dall'81' N’Dri s.v.).

Stulic 5 - Partita complicata, la sua. Arrivano pochi rifornimenti, ma quei pochi li gestisce male e con difficoltà. (Dal 46' Esteban 5,5 - Ci prova, sgomita e lotta, ma non riesce a fare tanto meglio del compagno che ha sostituito).

Monteiro 6 - Il più vivace dell’attacco. Sua la migliore chance per il Lecce, con una bella fuga su Gila e un pallone pericoloso messo in mezzo. (Dal 69' Fatah 6 - Prova a dare un po’ di vivacità in un momento difficile. Impegna Maignan con un bel tiro dal limite).

Allenatore: Di Francesco 5,5 - Il Milan è più forte, e il canovaccio tattico del Lecce è quello giusto alla fine. Ma in zona offensiva i suoi si fanno vedere troppo poco. Dopo la vittoria col Monza questa partita si poteva aggredire in maniera diversa.