Milan, ritorno di fiamma per Endrick: è chiuso al Real Madrid, si valuta un nuovo prestito

Il brasiliano non trova spazio al Real Madrid e valuta un nuovo prestito: i rossoneri tornano a pensare all’attaccante per gennaio.

Il volto sconsolato di Endrick ha fatto il giro del web e racconta bene il momento vissuto dal giovane brasiliano. Al Real Madrid l’attaccante sta trovando pochissimo spazio, chiuso dalla concorrenza e relegato quasi sempre in panchina. Nelle prime partite della stagione è rimasto inutilizzato, fatta eccezione per i quattro minuti concessi contro l’Elche prima della sosta. Neppure contro l’Inter, in Champions League, è entrato in campo. In Brasile cresce così il dibattito sulla possibilità di un nuovo prestito a gennaio.

Il Milan torna alla finestra

La situazione - scrive il Corriere dello Sport di stamattina - riaccende l’interesse del Milan, che aveva già provato a portare Endrick in rossonero durante la scorsa estate. Gerry Cardinale aveva avviato i contatti con il Real Madrid, mentre gli agenti del brasiliano avevano incontrato la dirigenza milanista per valutare l’operazione. Il tentativo, però, si era fermato davanti al no di Florentino Perez, deciso a trattenere il giocatore come alternativa a Mbappé. Una scelta che, almeno finora, non ha prodotto il minutaggio sperato.

Prestito, parte la corsa

Il Real non sembra orientato a una cessione definitiva, ma potrebbe nuovamente aprire alla formula del prestito. Lo scorso anno Endrick aveva vissuto una situazione simile, prima del trasferimento temporaneo al Lione, dove aveva ritrovato continuità, gol e fiducia, riuscendo anche a mantenere il posto nella Nazionale. Ora Milan, Roma e altri club sono pronti a muoversi. I rapporti tra rossoneri e Real restano positivi, come dimostrano le operazioni Theo Hernandez e Brahim Diaz. A gennaio, dunque, la corsa per il 20enne ex Palmeiras potrebbe riaprirsi.