Milan, Rodriguez rimarrà un peso per il club: il PSV non lo riscatterà

Il PSV non ha intenzione di riscattare Ricardo Rodriguez per i 5 milioni di euro richiesti dal Milan per lasciarlo partire a titolo definitivo. Il club olandese è anche contrario all'inserimento del cartellino nell'eventuale trattativa per Dumfries con alto rischio per il Diavolo di ritrovarsi nuovamente in casa lo svizzero che non rientra né nei piani attuali né in quelli futuri. A riportarlo è Tuttosport.