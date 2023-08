Milan, Saelemaekers può salutare: difficile che arrivino offerte alte. Ma intanto via al campionato

Il Milan si appresta a disputare la sua prima partita in campionato di questa stagione, domani alle 20.45 contro il Bologna. La trasferta, secondo quanto riportato da MilanNews.it, sarà fatta tutta nella giornata di domani. Infatti la squadra partirà direttamente domattina per la vicina Bologna dove alla sera, al Dall'Ara, farà il uso esordio ufficiale in stagione. Il capoluogo emiliano sarà raggiunto in treno.

Il mercato in uscita.

Oltre alla ricerca di una prima punta da affiancare a Olivier Giroud, il club rossonero deve cercare di piazzare alcuni esuberi. Anche Alexis Saelemaekers, chiuso da Pulisic e Chukwueze a destra ma anche da Okafor e Romero, potrebbe salutare Milanello dopo circa tre anni e mezzo. In questo caso il Milan procederà se dovessero arrivare offerte ufficiali in via Aldo Rossi, cosa che ancora non si è verificata. In ogni caso sembra che i rossoneri non si aspettino proposte dalle cifre troppo elevate.

La conferenza stampa di Pioli.

In vista dell'esordio in Serie A, fissato appunto per domani al Dall'Ara alle ore 20.45, nella giornata di oggi il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa, per presentare la sfida e per rispondere, inevitabilmente, a qualche domanda di mercato. L'appuntamento è per le 14.30 e potrete seguire il live testuale su TMW.