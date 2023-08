Milan, sfumato Taremi si guarda ancora all'AZ: tentativo rossonero per il greco Paulidis

Il Milan nelle ultime ore è andato con decisione su Vaggelis Paulidism secondo Sky Sport. Sfumata l'operazione Taremi col Porto, come vi abbiamo raccontato in giornata, i rossoneri vorrebbero comunque regalare un nuovo rinforzo offensivo a Stefano Pioli, da qui l'idea del greco di proprietà dell'AZ.

I rapporti col club olandese, come dimostra l'operazione Reijnders, sono buoni, ma al momento le richieste fatte sono giudicate eccessive dai rossoneri. In queste ore, probabilmente già stanotte, sarà comunque fatto un nuovo tentativo per la punta classe '98.