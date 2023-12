Milan, Simic: "Neanche pensavo di far gol, dico grazie a Leao. Ero pronto da una settimana"

Jan-Carlo Simic, oggi all’esordio in Serie A in cui ha trovato anche la gioia del primo gol, è stato intervistato da Milan TV nel post partita di Milan-Monza: “Neanche pensavo di fare gol, sono stato nel gioco, in partita. Ho visto che Rafa era partito, ho visto lo spazio e sono partito. Grazie a Rafa, ha fatto molto bene”.

Oggi non hai avuto paura di nulla.

“Sono stato pronto sempre. Mister, staff e compagni mi hanno preparato bene per la partita, di tenere sempre gli occhi aperti. Io ero in panchina, pronto. Mi hanno aiutato molto i miei compagni ed il mister, sono molto grato”.

L’emozione dei genitori.

“Mi aiutano da quando sono piccolo, sono venuti qui a Milano per vivere con me e aiutarmi. Sono contento e grato per loro, che hanno potuto vivere anche loro queste emozioni oggi”.

L’avevi immaginato questo momento?

“Immaginavo qualche volta a casa… Se entro e faccio gol quanto sarebbe bello? Ma ieri sono stato tranquillo. Sono molto contento”.

Chi ti ha dato più consigli?

“Non c’è solo uno. Tutti sono grandissimi campioni. Mi hanno detto di stare tranquillo perché so giocare a calcio. La testa è importante, devo rimanere sveglio dal primo all’ultimo minuto”.