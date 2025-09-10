Ufficiale Niente Lazio, Jan-Carlo Simic va in Arabia Saudita. L'ex Milan firma con l'Al Ittihad

Niente Lazio a gennaio ma Arabia Saudita subito per Jan-Carlo Simic (20 anni), difensore centrale serbo passato anche dal Milan che lascia l'Anderlecht in queste ore e si unisce all'Al Ittihad, squadra in cui milita tra gli altri Benzema.

Il difensore centrale classe 2005 era l'ultima idea per la Lazio nel momento in cui si sarebbe riaperta (a gennaio) la possibilità di effettuare movimenti sul mercato in entrata, ma i biancocelesti sono stati bruciati dall'Al Ittihad. La società di Saudi Pro League ha appena annunciato tramite i propri canali ufficiali di aver completato il tesseramento di Simic dai biancomalva del Belgio. Operazione complessiva da circa 20 milioni di euro.

Il nome di Simic non è una novità per la Serie A, visto il suo passato nel Milan. Cresciuto nelle giovanili del Diavolo, il classe 2005 ha perfino esordito in prima squadra sotto la guida di Stefano Pioli e segnato il primo gol di sempre in campionato, spiccando tra i giovanissimi talenti. Ma nell'estate del 2024 il club meneghino ha preferito cederlo in belgio, all'Anderlecht, per circa 3 milioni di euro ma con una percentuale sul guadagno. Adesso per lui ci sarà da affrontare la prima parentesi della carriera lontano dall'Europa, nel ricco lido calcistico della Saudi Pro League.