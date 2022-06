Milan su Zaniolo: prima offerta da 35 milioni più bonus, ma la Roma chiede quasi il doppio

vedi letture

Il Tempo oggi in edicola ripropone un nome caldo per l'attacco del Milan, quello di Nicolò Zaniolo della Roma. Il quotidiano titola così sull'ex Inter: "Milan su Zaniolo, ma l'offerta non basta". Il fantasista ha un contratto in scadenza nel 2024 e ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo con i giallorossi.

I rossoneri - si legge - avrebbero già presentato un'offerta ufficiale da 35 milioni di euro più bonus, ma la Roma ne chiederebbe almeno 60. Una cifra troppo alta per il club campione d'Italia, soprattutto alla luce dello storico degli infortuni di Zaniolo.