TMW Milan, Terracciano a La Madonnina per le visite mediche: nel pomeriggio la firma sul contratto

vedi letture

Prima giornata rossonera per Filippo Terracciano. Il giocatore, che arriverà al Milan dall'Hellas Verona, in questi minuti ha fatto il suo arrivo alla Clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche con la società rossonera.

In seguito il classe 2003, una volta ottenuta l'idoneità sportiva, si sposterà a Casa Milan per le firme sui contratti, le foto di rito e quindi l'ufficialità del suo passaggio in rossonero.

Il duttile difensore arriverà al Milan a titolo definitivo dall'Hellas Verona per 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore del club cedente. Battuta la concorrenza della Fiorentina che nelle ultime settimane si era mossa con insistenza per lui.