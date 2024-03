Live TMW Milan, Tomori: "Mi sento bene. L'obiettivo è vincere l'Europa League"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa per presentare la sfida tra Slavia Praga e Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma domani alle 18:45 alla Fortuna Arena di Praga.

Segui in diretta le dichiarazioni del numero 23 rossonero

Come ti senti?

"Mi sento bene, sono contento di essere tornato in campo. Lavoriamo ogni giorno, ogni partita per fare una prestazione buona, per vincere la partita. Lo stesso sarà domani. Io voglio dare quello che posso. Sono un difensore, cerco di aiutare la squadra in difesa e domani sarà la stessa cosa. Ci sarà un ambiente molto molto caldo domani, quindi dovremo essere pronti... Non solo io, ma tutta la squadra".

Ti vediamo sempre sorridente: come ti immagini a fine stagione?

"Sorrido perché sono con i ragazzi sul campo. Abbiamo un bel gruppo. Io cerco di essere felice sul campo, di dare un appoggio, un sostegno ai compagni".

Cosa manca alla squadra in difesa?

"Nel calcio è difficile. Noi vogliamo migliorarci in ogni fase del gioco. Sappiamo che abbiamo subito tanti gol, a volte capitano periodi in cui non facciamo quello che vogliamo fare. Ma stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Domani dovremo essere focalizzati sulla fase difensiva e poi cercare di fargli male in fase offensiva".

Sei mancato tanto in difesa...

"Diversi giocatori hanno fatto il centrale difensivo quest'anno e questo per me significa che sono in tanti che vogliono aiutare la squadra e non siamo solo in due o tre dietro: c'è Theo, c'è Gabbia che è tornato e sta facendo molto bene, c'è anche Kalulu con Thiaw, io, Kjaer...".

Il Milan deve vincere l'Europa League per salvare la stagione? Vi sentite favoriti?

"All'inizio della stagione volevamo vincere tutte le partite, ma non siamo riusciti a farlo. Siamo usciti dalla Champions e siamo qui. Ora vogliamo ancora vincere tutte le partite, quindi l'obiettivo è arrivare il più in alto possibile in classifica e di vincere l'Europa League. Si comincia da domani".

Termina qui la conferenza.