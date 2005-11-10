Milan, Tomori non rientra nei piani di Amorim. L'inglese: "Sarà la fede a guidarmi"

Fikayo Tomori, insieme a Nkunku, Fofana ed Odogu, è nella lista dei giocatori scaricati da Ruben Amorim. Nei giorni scorsi il difensore inglese ha ricevuto direttamente la decisione dall'allenatore, che lo ha messo contemporaneamente fuori rosa e l'ha esortato a trovare una nuova squadra. Tomori infatti non è stato convocato per l'amichevole di ieri pomeriggio contro il Manchester United.

Il centrale ex Chelsea oggi ha pubblicato una storia, evidentemente riferita a questa situazione: "Sarà la fede a guidarmi, non quello che vedo. Credo in Dio". Non un momento facile per Tomori, che però ci tiene a far sapere che non si farà abbattere e continuerà sulla sua strada.