Torino, allenamento a porte aperte: appuntamento martedì 18 agosto
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Martedì 18 agosto il Torino si allenerà a porte aperte in vista dell'esordio contro il Milan: ingresso da via Filadelfia dalle ore 10.
Il Torino si prepara alla prima giornata di campionato contro il Milan con un allenamento a porte aperte. L'appuntamento è fissato per martedì 18 agosto, con i tifosi che potranno assistere alla seduta in vista dell'esordio in Serie A.
L'ingresso sarà possibile da via Filadelfia a partire dalle ore 10:00. Un'occasione per i sostenitori granata di vedere da vicino la squadra di Abate prima del debutto contro i rossoneri.
Martedì 18 agosto allenamento a porte aperte in vista della prima di campionato contro il Milan 🏟️— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 16, 2026
Ingresso da via Filadelfia a partire dalle ore 10:00, vi aspettiamo! 💪 pic.twitter.com/Hn817bWZle
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