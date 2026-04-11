Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: confermato il cambio modulo di Allegri, Diavolo col 4-3-3

Alle ore 18:00 allo stadio Meazza, il Milan ospita l’Udinese per la partita valevole per la 32^ giornata di Serie A.

Confermato il cambio modulo per il Milan, con Allegri che prova a cambiare le sorti offensive dei rossoneri passando al 4-3-3, con Leao prima punta mobile e ai suoi lati Saelemaekers e Pulisic. A centrocampo con Modric e Rabiot c'è Ricci, visto che Fofana non è al meglio. Runjaic risponde invece schierando l'Udinese con il 3-5-2, in cui non ci sono sorprese di sorta. Presenti gli uomini mercato Solet e Atta tra centrocampo e difesa, davanti la coppia con Davis e Zaniolo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Udinese.

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Gimenez, Loftus-Cheek, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu, Jashari, Gabbia.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller.

Allenatore: Kosta Runjaic.