Milan, un rinforzo per reparto per la prossima stagione: i primi nomi sul taccuino di Tare

Blindare la Champions League. Poi impostare il futuro. Il Milan gioca su due fronti. Da una parte il campo con la squadra di Massimiliano Allegri al secondo posto in classifica tallonata dal Napoli e reduce dalla sconfitta di Roma contro la Lazio che non ha permesso ai rossoneri di accorciare sull'Inter capolista. Dall'altra le scrivanie di via Aldo Rossi con il direttore sportivo Igli Tare alla ricerca di nuovi profili su cui impostare la prossima stagione.

Un rinforzo per reparto per Allegri

Sono diversi i nomi sul taccuino degli uomini mercato rossoneri. La sensazione, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è che si cerchi almeno un rinforzo per reparto per affrontare al meglio il doppio impegno la prossima stagione. Il mister toscano vuole profili per mantenere il livello della squadra alto. Molto anche dipenderà dalla situazione di Luka Modric, perla del centrocampo rossonero, ma comunque 40enne.

I primi nomi sul taccuino

Quattro innesti, scrive il quotidiano, che andrebbero distribuiti con un difensore centrale, un centrocampista in caso di addio di Madrid, un esterno e un bomber da una ventina di gol a stagione. Per quanto riguarda i centrali i primi nomi ci sono già con Mario Gila e Kim fra i profili sondati.