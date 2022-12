Milan, Vranckx: "La condizione migliora, così come cresce l'intesa tattica del gruppo"

vedi letture

Il centrocampista del Milan Aster Vranckx ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo l'amichevole persa dai rossoneri contro l'Arsenal nella Dubai SuperCup: "Penso che sia stato un momento importante per noi come squadra per dimostrare a che punto siamo dopo questa lunga sosta. Ora però dobbiamo continuare a lavorare e questa è soltanto la seconda partita del ritiro, serve continuare a lavorare ogni giorno per migliorare ancora. La condizione è migliorata, così come è migliorata l'intesa tattica all'interno del gruppo".