Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Morente dal 1', Grosso sceglie Vranckx

Sono state rese note le scelte di Di Francesco e Grosso, allenatori di Lecce e Sassuolo. I salentini affidano l'attacco a Stulic, Pierotti e Morente vista l'assenza di Sottil, con Coulibaly, Ramadani e Berisha che comporranno il pacchetto di centrocampo. Nel quartetto difensivo vanno Veiga e Gallo sulle corsie, mentre Gabriel e Gaspar saranno i due centrali davanti a capitan Falcone.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente.

A disposizione: Fruchtl, Samoja, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh.

Allenatore: Di Francesco.

Nel Sassuolo la sorpresa è Vranckx, che affianca Matic e Thorstvedt a centrocampo, mentre il tridente è quello atteso, con Berardi e Laurienté ai lati di Pinamonti. In difesa trovano spazio Walukiewicz, Idzes, Romagna e Doig, con Muric a difendere i pali.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

A disposizione: Turati, Zacchi, Candé, Volpato, Cheddira, Skjellerup, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini, Koné.

Allenatore: Grosso.