Molti milanisti costretti a fare una cosa che non avrebbero mai pensato di fare. Colpa di Ibra

Qui non si tratta del classico tiro al bersaglio mediatico, quello un po' fatto quasi a prescindere per partito preso contro qualcosa o contro qualcuno. Nei confronti di Zlatan Ibrahimovic le critiche, abbondantissime, sono meritate e più che giustificate; ciò che sta combinando con il Milan, infatti, dalle telefonate con i calciatori con Allegri in panchina alla gestione attuale della crisi rossonera, legittima determinati attacchi. Sempre che siano compresi nei limiti della civiltà e del buon senso, s'intende.

Attacchi Usa

E la situazione negativa nei confronti dello svedese travalica anche i confini nazionali. Il New York Times, autorevolissimo giornale statunitense, ha analizzato in questo modo la squadra di commentatori schierata da Fox Sports per il Mondiale nordamericano, esprimendo perplessità sul contributo del Senior Advisor di RedBird. "Meno Zlatan e il programma sarebbe migliore. Finora, il problema per lui è che sembra non conoscere nulla di specifico su molte delle squadre o sui loro giocatori. Quando Fox ha dato risalto alla storia dell'americano diventato allenatore del Canada, Jesse Marsch, prima della sua prima partita la settimana scorsa, sembrava che Zlatan non ne avesse mai sentito parlare".

Paradossale

Non esattamente un grande biglietto da visita per scegliere i nuovi uomini della ricostruzione del Milan e per pretendere, anche di fronte a dirigenti molto più esperti come Rangnick o abbastanza in hype come Krosche, di mettere mano anche all'area sportiva rossonera. Il colpo di grazia lo ha dato Marco Materazzi, ex calciatore dell'Inter e bandiera nerazzurra, il quale ha parlato della sua rivalità con Zlatan Ibrahimovic, ora consigliere di RedBird, suo grande avversario in campo: "Per me erano solo cose di campo, ma non posso dirgli niente perché è il più grande interista della storia con quello che sta combinando". Molti milanisti, a malincuore, hanno dovuto dare ragione a Materazzi. Il mondo al contrario