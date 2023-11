Milenkovic e il "derby" con Vlahovic a rischio: ipotesi concreta di panchina in Fiorentina-Juve

Lunedì sera Vincenzo Italiano era una furia per come la sua Fiorentina era riuscita a non portarsi a casa neanche un punto dalla partita giocata sul campo della Lazio, rimasta in parità senza gol fino ai minuti di recupero. Lì un errore del difensore viola Nikola Milenkovic, un tocco di mano all'interno dell'area di rigore, ha spalancato la porta al calcio di rigore di Immobile che ha permesso al bomber azzurro di consegnare i tre punti ai biancocelesti e di ritrovare la via del gol. A farne le spese, una buona Fiorentina.

Quello dell'Olimpico, sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, è solo l'ultimo di errori in serie che hanno come origine il difensore serbo, in teoria uno che per qualità, anzianità ed esperienza dovrebbe rappresentare una garanzia e che invece sta vivendo un avvio di stagione decisamente complicato. Una crisi di rendimento che Milenkovic rischia di pagare a caro prezzo, con la perdita del posto.

Il quotidiano locale infatti sottolinea come la possibilità di vederlo "retrocesso" in panchina già a partire dall'incontro di domenica contro la Juventus sia ormai un'ipotesi più che concreta. Nel caso non scenderebbe in campo nella sfida contro il grande ex Dusan Vlahovic, una sorta di fratello per il centrale viola, oltre che un semplice compagno di nazionale e uno di quelli con cui ha condiviso lo spogliatoio. Italiano d'altronde ha sempre messo in cima alla sua filosofia il merito, ecco perché oggi Milenkovic trema.