Mirabelli: "Al Milan potevamo prendere Cristiano Ronaldo, ci disse che sarebbe venuto"

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan oggi al Padova, è stato intervistato dal giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale. E tra le altre cose ha raccontato del possibile acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dei rossoneri negli anni della sua gestione.

Racconta Mirabelli: “La proprietà cinese ci chiese di fare un colpo ad effetto. In quel periodo c’era Cristiano Ronaldo che aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid. Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. Abbiamo messo su questa proposta, questa idea: trovò Cristiano molto affascinato. Quando ci parlammo io, Fassone e anche Gattuso lui disse: “Vengo al Milan, non ho mai fatto l’Europa League e vengo per vincerla”. Si era creato una motivazione importante, non sminuiva il fatto che non veniva a fare la Champions. Lui voleva vincere l’Europa League, era motivatissimo. Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real, con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi si tirarono indietro”.

Prosegue e conclude il dirigente: “Era un’operazione in cui il Real Madrid voleva 100 milioni di euro, poi potevamo fare anche discorsi diversi e si poteva abbassare. Cristiano Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente. Non vorrei sbagliarmi, ma tutto ciò avvenne nell’estate del 2018”.