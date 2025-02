Live TMW Mkhitaryan: "Sconfitta dolorosa. Nel primo tempo siamo stati ingiocabili"

vedi letture

Henrikh Mkhitaryan ha parlato, in conferenza stampa, al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Come si commenta questa sconfitta?

"È una sconfitta che ci fa male, perchè nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni. Dopo l'intervallo siamo entrati male e abbiamo concesso troppo.

Fate fatica negli scontri diretti..

"È una cosa difficile da dire. Lo scorso anno vincevamo quasi tutte le partite e invece adesso stiamo facendo fatica con le grandi. Noi lavoriamo per vincere tutte le partite".

Useresti il termine ingiocabili?

"Lo userò sempre, perchè ho fiducia nei miei compagni e per come giochiamo. Nel primo tempo siamo stati inviolabile e potevamo fare 2/3 gol. Abbiamo pagato nella ripresa. Era la cosa che ci mancava per sbloccare la partita e non ci siamo riuscit".

Che obiettivi avete?

"I nostri obiettivi non cambiano mai. Noi vogliamo lottare per lo scudetto e vincere i trofei. Non è che abbiamo perso una partita e allora non siamo favoriti. Prendiamo la responsabilità, lavorare di più, vincere, in quel senso lì vedremo se abbiamo raggiunto i nostri obiettivi".

Il pareggio del Napoli vi ha tolto tensione?

"No, perchè non stiamo seguendo gli avversari. Purtroppo non siamo stati lucidi per tutta la partita. Adesso dobbiamo fare di più per vincere le partite".

Termina la conferenza stampa di Mkhitaryan