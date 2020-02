© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ieri in conferenza stampa, il manager del Tottenham Josè Mourinho, ha parlato anche di Christian Eriksen: "Ho cercato di convincerlo, ma lui mi ha detto che aveva già preso la sua decisione e non c'era modo di persuaderlo. Da quel momento ho iniziato a costruire la squadra senza di lui. Questo è anche il motivo di alcune sue esclusioni. Allo stesso tempo Eriksen è un ottimo professionista che ha rispetto per il club e i compagni, fino all'ultimo giorno ha aiutato la squadra con un carattere positivo all'interno dello spogliatoio".