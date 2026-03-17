Napoli, Beukema: "Vincere a Cagliari per chiudere bene il ciclo prima della sosta"

Prima esperienza a difesa a tre, mi piace giocare a destra, a sinistra e anche in mezzo

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - "Sappiamo l'importanza della a Cagliari e vogliamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta per le Nazionali. Stiamo preparando questa gara e vogliamo vincerla. Ragioniamo partita dopo partita ed il nostro obiettivo è andare in Champions". Lo ha detto il difensore del Napoli Sam Beukema, in vista del match di venerdì in Sardegna, che segue quello vinto in rimonta col Lecce. "Loro hanno iniziato con il gol e sappiamo di dover fare meglio sulle palle inattive, che sono importanti sia in fase offensiva, per fare gol, che da assorbire in fase difensiva - ha detto l'olandese, parlando a Radio Crc -. Nel secondo tempo si è vista la differenza: vincevamo più seconde palle ed abbiamo trovato più spazi. Potevamo anche fare più gol, ma siamo contenti di aver vinto".

Sulla difesa a tre, Beukema dice che gli "piace giocare anche così, perché divento sempre più completo e sto capendo ogni giorno meglio come si gioca da braccetto. Quando vai in un big club, come il Napoli, c'è sempre la pressione. Ho giocato a Bologna ed anche quella è una bella piazza: ho vinto la Coppa Italia, ho giocato la Champions, già avevo qualche esperienza internazionale, ma qui la pressione è maggiore, devi provare a vincere sempre". Il difensore parla anche dei Mondiali: "Sarebbe un sogno - afferma - per me giocare per l'Olanda ma al momento la mia concentrazione è sul Napoli. Queste ultime partite sono troppo importanti per me, poi vedremo cosa succederà per la nazionale". (ANSA).