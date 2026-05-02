Napoli, Beukema: "Bene il pareggio in chiave Champions League e il clean sheet"

Il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Como terminata 0-0 e valevole per la 35^ giornata di Serie A.

Cosa vi portate dietro da questa gara?

"Volevamo vincere questa partita come tutte, ma sapevamo che sarebbe stato difficile perché il Como è una delle squadre gioca il miglior calcio. Ottimo aver fatto clean sheet, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo a livello difensivo e offensivo. Potevamo anche vincere, contenti del punto in chiave Champions League".

Oggi più bassi del solito: scelta o merito del Como?

"Abbiamo provato più modi pressare, ma alla fine tutti insieme e soprattutto il mister abbiamo deciso di pressare alto. Il Como è molto bravo come la palla, ci ha messo in difficoltà in qualche scelta e alla fine abbiamo fatto un bel blocco basso anche se volevamo pressare alto".