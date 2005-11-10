Napoli-Bologna, formazioni ufficiali: Vergara preferito a Lang. Rossoblù con Pessina tra i pali

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna, valida per la 4ª giornata di Serie A:



Allegri punta su Vergara, preferito a Lang

Allegri deve fare i conti con l'emergenza: Meret e Alisson Santos si aggiungono alla lista degli indisponibili che era già di per sé corposa: Buongiorno, Anguissa, McTominay, Giovane e Marianucci sono gli altri giocatori out. Spazio a Milinkovic-Savic tra i pali e Vergara come esterno sinistro d'attacco. Doppio play Gilmour-Lobotka.

Tedesco (squalificato) lancia Pessina tra i pali

Domenico Tedesco, oggi squalificato, deve fare i conti con le assenze di Dovbyk e Orsolini, oltre a quelle di El Azzouzi e Zortea. Varato il 4-3-3 con Amondarian titolare a centrocampo e Piccoli terminale affiancato da Bernardeschi e Piccoli. Novità tra i pali: gioca il 18enne Massimo Pessina.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Vergara. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarian; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Andrea Tarozzi (Domenico Tedesco squalificato).

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

ASSISTENTI: Mokhtar e Ricci.

IV UFFICIALE: Mariani.

VAR: Maggioni.

AVAR: Rutella.