Napoli, cambiano le gerarchie tra i pali: il prescelto di Conte è sul mercato

Nuovo allenatore, in attesa degli annunci, e nuove gerarchie, a partire proprio dalla porta. In attesa della firma di Massimiliano Allegri, alle prese ancora con la disputa sulla buonuscita con il Milan, il Napoli lavora da tempo col ds Manna a stretto contatto col tecnico. Il restyling della rosa toccherà anche il pacchetto dei portieri: dopo una stagione quasi ai margini, a sorpresa si sono rimescolate tutte le carte ed Alex Meret può tornare protagonista. Sul mercato infatti in questo momento c'è Vanja Milinkovic-Savic, il rinforzo (oneroso) della scorsa estate.

La svolta che non c'è stata

Pagato complessivamente circa 22mln di euro per strapparlo al Torino, Vanja Milinkovic-Savic non ha portato quel salto di qualità che Antonio Conte si aspettava. Tra i pali non ha dimostrato di essere superiore ad Alex Meret, ma fin qui nessuna sorpresa, ma anche la sua caratteristica principale - il gioco con i piedi - non ha dato chissà quale sviluppo alla prima costruzione del Napoli che è stata sempre molto problematica, finendo infatti più che altro per affidarsi al lancione lungo dell'ex Torino. Per lui Conte, oltre a tenere ai margini Meret, ha sacrificato anche un prospetto come Caprile.

Le idee sul mercato

Alex Meret potrebbe restare, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, per ritrovare spazio, rivalutarsi e magari convincersi ad allungare l'accordo. Del resto la sua priorità è sempre stata riconquistare la titolarità a Napoli. Qualora dovessero arrivare proposte per Milinkovic-Savic, che in ogni caso non sarebbe più centrale, il Napoli da tempo segue Matěj Kovar, classe 2000 del Psv, impegnato ai Mondiali con la Repubblica Ceca. Sullo sfondo resta Vicario, 29 anni, in uscita dal Tottenham, ma rappresenta un profilo con altri costi ed un ruolo chiaro di titolare dopo l'esperienza in Premier.