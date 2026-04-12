Live TMW Napoli, Conte: "C'è rammarico per il risultato, ma il sogno continua"

Ore 17.00 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico azzurro Antonio Conte al termine di Parma-Napoli.

Ore 17.24 - Inizia la conferenza.

Un rimpianto oggi?

"Sicuramente il risultato finale ci deve rammaricare tanto. Però sapevamo benissimo che avremmo incontrato un Parma molto difensivo, che avrebbe cercato di ripartire. Dopo trenta secondi abbiamo concesso un gol dove non dovevamo. Ci sta durante la partita che si possano commettere errori. Strefezza è stato bravissimo. Loro hanno messo Delprato come quinto, alzando ancora di più la linea difensiva. La partita così è in salita e abbiamo faticato tanto. Siamo stati anche bravi, perché sono le tipiche partite in cui rischi di prendere il secondo gol. Dispiace perché c'è poco da rimproverare ai ragazzi, per la voglia e i numeri, che a volte parlano ma oggi non puoi pensare che questa gara sia finita 1-1, ma è finita così. Il sogno continua, perché abbiamo sei punti di distanza dall'Inter e tre sopra il Milan. La Juve ci ha preso due punti, perché noi dobbiamo guardare la Champions. Il sogno continua, sapendo che non dipende da noi. Noi dobbiamo solo dare il massimo. Avessimo fatto una brutta prestazione... abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. A volte le rimonti e altre no".

Cosa è mancato per completare la rimonta?

"Nel rimontare c'è l'aspetto positivo di voler rimontare, ma quello negativo è che dobbiamo sempre prendere uno schiaffone prima di rispondere. Tante volte ci siamo riusciti, oggi potevamo riuscirci ma ci sta che possa anche non essere la tua giornata. Ma la prestazione della squadra c'è stata. I ragazzi stanno bene fisicamente e mentalmente. Dobbiamo centrare la qualificazione in Champions al più presto".

Ci sono più rimpianti o soddisfazione per la stagione?

"Penso che siamo partiti con l'obiettivo di tornare in Champions, è troppo importante per il club a livello economico. Noi stiamo pagando quella mancata qualificazione col blocco del mercato. Lo scudetto può sempre essere la ciliegina sulla torta, ma ci deve essere sempre equilibrio tra investimenti e risultato. Senza dimenticare quali sono i veri obiettivi. Abbiamo già vinto la Supercoppa e se ci qualificassimo in Champions avremmo fatto un ottimo lavoro".