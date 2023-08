Napoli, De Laurentiis su Spalletti: "Mi disse che era molto stanco, per questo lo lasciai andare"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Il Foglio tornando anche sulla vicenda legata a Luciano Spalletti: "Ne stanno discutendo gli avvocati e io non m’intrometto. Accordo lampo? Spalletti mi disse: ‘ Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra’. Perciò lo lasciai andare. Però quel che gli passava per la testa lo sa solo lui".

Quindi un pensiero sulla città: "Napoli non mi addormenta né ferisce. Mi bacia. E io la adoro. L’immagine più bella è quando mi allontano sul mare, la vedo progressivamente più distante e ho l’impressione che mi abbracci".