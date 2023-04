Napoli, Di Lorenzo: "Brutta sconfitta, ma testa alta. Osimhen? Non decide uno solo"

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, analizza a Sky la sconfitta interna col Milan: "Penso che non sia andato quasi tutto, è stata sicuramente una brutta sconfitta, in casa davanti ai nostri tifosi. Dispiace per questo, ma non deve cambiare nulla in termini di atteggiamento, da domani si pensa alla prossima partita".

Quanto ha inciso l'assenza di Osimhen e quanto questa sconfitta può pesare sul doppio confronto Champions?

"Osimhen è un grandissimo giocatore, ma una squadra non dipende da un singolo. Stasera è stata una brutta prestazione contro i campioni d'Italia, dispiace. In Champions si azzera tutto, sarebbe stato lo stesso anche se avessimo vinto oggi. Saranno due partite diverse, ora prepareremo Lecce e poi penseremo all'andata di Champions".

Questo triplo incrocio, a campionato già vinto, vi ha fatto pensare che contasse meno?

"Non penso, è vero che abbiamo tanti punti di vantaggio ma abbiamo affrontato ogni partita col massimo impegno, senza mai pensarci. Anche oggi è stato così, purtroppo non abbiamo fatto una bela partita e ci dispiace, ora ci sarà tempo per preparare la prossima".

Le prime parole di Spalletti?

"Che è stata una brutta partita, ma anche di guardare avanti. Non deve cambiare nulla ai fini del campionato, il morale deve essere sempre alto e non cambia la stagione che stiamo facendo. Dispiace per stasera, per la brutta prestazione".

L'avete preparata col Milan che tornava al 4-2-3-1 o siete rimasti sorpresi?

"Ce lo aspettavamo così, avevamo preparato delle cose. Adesso analizzeremo bene la partita insieme al mister per evitare di ripetere gli errori di questa sera".

Leao ti permette di fare gli sganciamenti, si può pensare di cambiare qualcosa rispetto a marcare un giocatore così determinante?

"È un grandissimo giocatore, si metteva fra me e Rrahmani per andarlo a prendere, ripeto è stata una brutta serata".

Il Milan tra le squadre italiane è quella che vi mette più in difficoltà?

"È una grandissima squadra con grandissimi giocatori, hanno giocatori fisici e forti nell'uno contro uno. All'andata avevamo fatto una bella partita, oggi non ci siamo riusciti ma non deve cambiare nulla".