Napoli, Di Lorenzo: "Ipotizzare un cammino così era difficile. Sorteggio? Ora sono tutte forti"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria contro l'Eintracht Francoforte e l'accesso ai quarti di finale di Champions League è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video: "E' una bella soddisfazione, un risultato importante per noi, per la società e per i tifosi. Ora però dobbiamo già concentrarci per il prossimo turno. Ipotizzare un cammino così era difficile, ma fin dall'inizio stava nascendo un bel gruppo, forte. Poi ci sono stati un paio di passaggi in cui siamo cresciuti e abbiamo preso consapevolezza. Un'italiana ai quarti? E' bello vedere tre italiane ai quarti, ma arrivate a questo punto della competizione sono tutte fortissime e vedremo chi prenderemo".