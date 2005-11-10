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Napoli, Favasuli: "Mi ispiro a Di Lorenzo e Cancelo. Champions? Vorrei il Real Madrid"

Napoli, Favasuli: "Mi ispiro a Di Lorenzo e Cancelo. Champions? Vorrei il Real Madrid" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 19:45Serie A
L'esterno azzurro ha parlato alla radio della sua avventura a Napoli

Costantino Favasuli, nuovo acquisto del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli "È veramente emozionante essere qui. Come ho detto tante volte, è un sogno potersi allenare con campioni di così alto livello. Sono veramente contento e onorato di essere qui e cercherò di migliorare per raggiungere un buon livello".

Il primo approccio con Allegri?
"Si presenta da solo, perché il mister è assolutamente uno dei migliori. C’è solo da migliorare e cercherò di farlo il più possibile, perché lui è uno dei migliori e lo trasmette a me ma anche a tutta la squadra".

Avevi curiosità di allenarti con De Bruyne.
"È diverso, è unico. Quando tocca la palla è proprio tutta un’altra cosa, un’altra storia".

A chi ti ispiri?
"Mi ispiro tanto ai giocatori nel mio ruolo. Uno ce l’ho qua in casa ed è Di Lorenzo, un altro è Cancelo. Cerco di seguire un po’ questi parametri".

Numero di maglia 2 per questo?
"Sì, anche per il ruolo. È un numero di maglia che qua a Napoli ha avuto anche gente importante. Sono veramente contento, anche perché ho avuto la fiducia del direttore, che mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere se l’avessi preso".

La prima vittoria a Genova.
"L’emozione è stata bellissima, soprattutto per me che era la prima con il Napoli. Sono andato in panchina ed è stata ovviamente un’emozione bellissima, in uno stadio bello come Marassi. Era importante vincere la prima di campionato perché le prime sono sempre quelle più difficili. Le condizioni fisiche forse non sono ancora al top e magari nemmeno noi non lo siamo ancora, però sicuramente nel giro di qualche settimana saremo al top e faremo ancora molto meglio"

Chi vuoi affrontare in Champions?
"Se devo scegliere una squadra con cui vorrei giocare, direi il Real Madrid. Sarebbe una cosa bellissima. Però chi ci capiterà, ci capiterà, e saremo pronti».

Su cosa migliorare?
"Devo migliorare assolutamente nell’ultima scelta, negli ultimi metri devo migliorare tanto. Cercherò di farlo e mi metto a disposizione del mister e di tutti perché voglio migliorare. Ma non solo in quello: voglio migliorare in qualsiasi cosa, in qualsiasi dettaglio"

L'Under 21 con Baldini?
"Lavorare con il mister Baldini è bellissimo, perché è una persona che nel mondo del calcio forse ce ne sono poche, o quasi nessuna. È un uomo incredibile. Si respirava un’aria bella, eravamo tutti giovani, con voglia di fare e di mostrare. È stata un’esperienza che porterò sempre con me, perché è stato bellissimo".

Una chiamata di Mancini?
"Magari, ma la strada è ancora lunga".

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