Napoli, disorganizzazione e scelte inspiegabili: altro psicodramma e tutti in ritiro

Il Napoli è ormai in un tunnel che sembra senza via d'uscita. Doveva essere la giornata della ripresa, dopo qualche timido segnale intravisto col Monza, i passi falsi di quasi tutte le rivali nella corsa al quarto posto ed in attesa dei rinforzi sul mercato, a Torino invece la squadra di Walter Mazzarri vive un altro psico-dramma, crollando al primo episodio avverso senza la minima capacità di reazione. Un'occasione con Raspadori - la solita di fronte al portiere che il Napoli da settimane puntualmente non concretizza - un'altra situazione con Zielinski e pochissimo altro, faticando a costruire dal basso e lanciando spesso lungo in maniera goffa su Raspadori e Politano, prima di andare sotto per la (solita) disattenzione su una palla inattiva. Da lì il Napoli sparisce totalmente e Mazzarri (in tribuna per squalifica) non aiuta di certo con scelte incomprensibili, fino al rosso, il raddoppio ed un'ultima mezz'ora umiliante in cui l'unico obiettivo diventa risparmiare i diffidati per evitare ulteriori assenze nella prossima partita..

L'inspiegabile cambio di Mazzocchi

Nella ripresa il primo cambio è proprio l'ultimo arrivato. Al posto di Di Lorenzo o Mario Rui? No, ma per Zielinski. Al di là dell'uscita del polacco, tra i peggiori in campo nella prima frazione di gioco, in quel momento, sotto nel punteggio e senza idee, l'attesa era tutta per Simeone ed il classico passaggio al 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle del Cholito. La squadra poi non ha neanche il tempo di sistemarsi - probabilmente - con un 3-4-2-1 (con Politano e Kvara dentro al campo dietro Raspadori) - restando in 10 per l'intervento folle di Mazzocchi. Da quel momento in poi, subito il 2-0 col tiro da fuori di Vlasic, Mazzarri risparmia qualche titolare, inserendo paradossalmente prima il partente Zerbin e soltanto nel finale Lindstrom.

Tutti in ritiro

Nel post-partita non c'è spazio per dichiarazioni, se non per quelle di circostanza del ds Meluso che si scusa con i tifosi, fa muro su possibili decisioni sulla panchina di Walter Mazzarri e apre al ritiro. "Ci scusiamo con la nostra gente. Ci dispiace molto - le parole del ds nel post - la squadra è irriconoscibile e parlavamo appunto di apportare subito correttivi per stimolare la squadra e cercare di tornare a una normalità che non c'è anche per tanti infortunati e calciatori che sono andati in Coppa d'Africa. Anche Politano e Juan Jesus non erano al top: non sono alibi, ma una cosa per commentare il momentaccio". Sarà un lungo avvicinamento alla sfida con la Salernitana in un clima a dir poco da ultima spiaggia.